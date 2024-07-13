Для простоты использования Viewfinity S8 (S80D) оснащен сертифицированной TÜV технологией защиты глаз и эргономичным дизайном

Компания Samsung представила обновленный монитор Viewfinity S8 (S80D), предлагаемый в версиях с диагональю 27 и 32 дюйма. Технические характеристики включают разрешение дисплея 3840 x 2160 пикселей с поддержкой 1,07 миллиарда цветов, яркостью 350 кд/м² и охват 99% цветового пространства sRGB. Монитор также совместим с HDR10, что улучшает визуальное качество изображения. В комплектацию монитора входят интерфейсы HDMI, DP, USB-A и USB-B.

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Для комфорта пользователей, Viewfinity S8 (S80D) оборудован сертифицированной технологией TÜV для защиты зрения и эргономичным корпусом. Монтаж не требует специальных инструментов, а регулируемая опора позволяет изменять угол наклона, высоту, поворот влево и вправо, а также переводить экран в вертикальное положение под углом 90 градусов для удобства в режиме портретной ориентации.