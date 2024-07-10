Гарнитура Samsung XR будет конкурировать с Apple Vision Pro, сочетая в себе виртуальную и дополненную реальность

На последнем событии, посвященном запуску продукции Galaxy, компания Samsung представила дорожную карту для своего долгожданного проекта XR, но не раскрыла подробностей о самой гарнитуре. На мероприятии были показаны новые продукты, включая Galaxy Ring, Watch Ultra и складные телефоны, в то время как гарнитура XR осталась загадкой.

реклама

Однако Samsung обещала интересное обновление, глава мобильного подразделения Samsung, объявил о запуске "совершенно новой платформы XR в конце текущего года", что стало сюрпризом, учитывая предыдущие отчеты о запуске в первой половине 2025 года.

Эту новость поддержал Рик Остерлох, высокопоставленный сотрудник Google, который рассказал о тесном сотрудничестве с Samsung и Qualcomm в области "следующего поколения устройств" и "новой эре в мобильных вычислениях".

Samsung впервые представила гарнитуру смешанной реальности более года назад, подчеркивая интеграцию с мобильными телефонами. Патрик Шоме, исполнительный вице-президент Samsung, сообщил, что при разработке этого устройства самое важное для компании - это удобство использования, качества изображения и функции искусственного интеллекта. Он уверен, что искусственный интеллект станет ключевым элементом, делающим XR действительно удобным устройством для пользователей.

Отчеты предполагают, что гарнитура XR от Samsung будет конкурировать с Vision Pro от Apple, объединяя в себе виртуальную и дополненную реальности, предлагая устройтсва высокого разрешения по более доступной цене.