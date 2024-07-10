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10test
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
Монитор оснащен панелью Rapid IPS 2K с частотой обновления 180 Гц, временем отклика 0,5 мс и пиковой яркостью 300 нит

Новый геймерский дисплей от компании MSI - MAG 275QF, поступил в продажу после презентации 2 июля, представляет собой 27-дюймовый монитор поддерживающий разрешение 2560 x 1440 пикселей. Его особенностью является 2K Rapid IPS-панель с частотой обновления экрана 180 Гц, временем отклика 0,5 мс и пиковой яркостью 300 нит. Коэффициент контрастности составляет 1000:1.

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Монитор обладает несколькими впечатляющими функциями. Благодаря быстрому времени отклика монитор устраняет разрывы изображения и мерцание кадров. Используемая в нем технология AI Vision позволяет выделять детали в темных участках, увеличивать яркость и насыщенность цветов.

MAG 275QF оснащен технологиями Adaptive-Sync и HDR-Ready, а также охватывает 101% цветовой гаммы sRGB, 78% DCI-P3 и 82% Adobe aRGB. Монитор поддерживает технологию оптимизации изображения AI Vision, обеспечивая более яркие и насыщенные цвета.

Что касается интерфейсов, MSI MAG 275QF имеет порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, число которых не указано. Монитор также поддерживает функции защиты глаз, антимерцания и антибликового покрытия. Пока нет информации о доступности на международных рынках, но ожидается, что он будет представлен в нескольких странах.

#msi #ips #srgb #ai vision #mag 275qf #rapid
Источник: gizmochina.com
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