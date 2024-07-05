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10test
Представлен мини-ПК Minisforum UH125 Pro с процессором серии Intel Core Ultra «Meteor Lake»
UH125 Pro имеет два полноскоростных порта USB4, один порт HDMI2. 1 и один порт DP2. 0, который позволяет одновременно подключить четыре дисплея 4K

Компания Minisforum представила новый мини-ПК под названием UH125 Pro, оснащенный процессором серии Intel Core Ultra "Meteor Lake".

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UH125 Pro включает в себя передовой процессор Intel Core Ultra 5 с технологией Intel 4 и высокопроизводительной гибридной архитектурой 3D. Этот процессор обеспечивает 65 Вт TDP4, что приводит к увеличению производительности и эффективности вдвое. С 14 ядрами, 18 потоками, 18 МБ кэш-памяти L3 и максимальной частотой Turbo 4,5 ГГц, UH125 Pro легко справляется с самыми требовательными задачами.

Интегрированная графика Intel Arc, обеспечивает высокую производительность в 3D-рендеринге, редактировании видео и стриминге. Технология XESS Super Sampling повышает визуальную точность и гарантирует плавный игровой процесс.

UH125 Pro также оснащен технологией Intel AI Boost (NPU), которая оптимизирует энергопотребление для приложений искусственного интеллекта, а также продлевает срок службы аккумулятора.

Устройство обладает компактной системой охлаждения с вентилятором большого диаметра, обеспечивающей стабильную производительность даже во время нагрузок. UH125 Pro поддерживает хранение данных высокого уровня с двухканальными слотами DDR5 SODIMM и двумя слотами M.2 PCIe4.0 SSD.

UH125 Pro обладает двумя полноскоростными портами USB4, одним портом HDMI2.1 и одним портом DP2.0, что позволяет подключать четыре экрана 4K одновременно. Устройство также поддерживает высокоскоростной порт Oculink для расширения PCIe между устройствами, обеспечивая максимальную пропускную способность 64 ГБит/с.

#ssd #meteor lake #мини-пк #minisforum #intel core ultra #usb4 #uh125 pro
Источник: wccftech.com
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