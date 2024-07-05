Планшет оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти

Компания Cube объявила о начале продаж нового планшета под названием Xiaoku Tablet 2S. Планшет Xiaoku Tablet 2S имеет 10,1-дюймовый экран и батарею объемом 7000 мАч для продолжительного использования. Также планшет оснащен 12 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенного хранилища.

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Операционная система, основанная на Android 14, гарантирует удобство использования с помощью функций многооконного режима, режима чтения и защиты глаз.

Хотя информация о процессоре пока держится в секрете, можно обратиться к модели Xiaoku Tablet 2S Lite, выпущенной ранее. Этот планшет оснащен процессором Unisoc T606 и имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт хранилища. Xiaoku Tablet 2S ориентирован на пользователей с ограниченным бюджетом, ищущих устройство с большим функционалом.