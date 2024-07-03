Возможно, анонс Xiaomi может состояться в Китае уже в этом месяце, несмотря на то, что более ранняя версия прошлогоднего Mix Fold была выпущена 8 августе

По словам информатора Ice Universe, Xiaomi планирует выпустить международную версию своего смартфона Mix Fold4. Он утверждает, что устройство будет даже более тонким, чем Honor Magic v3, превосходящий по толщине 9,9-миллиметровый Magic v2.

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Honor готовится представить свой складной смартфон 12 июля и уже подтвердил, что его толщина будет менее, чем у Magic v2 - 9,9 мм в сложенном состоянии и 4,7 мм в открытом.

Предположительно, анонс Xiaomi может состояться в Китае уже в этом месяце, несмотря на то, что предыдущие версии в прошлом году Mix Fold были выпущены в августе.

Это будет первый международный запуск складного телефона Xiaomi, делающий его наиболее захватывающим в линейке. Помимо Fold4, Xiaomi также представит свой первый раскладной телефон - Mix Flip.