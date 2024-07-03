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10test
Android получит удобный режим разделения экрана к выходу Google Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold будет иметь разрешение основного экрана 2076 x 2152 пикселей

Компания Google определила 13 августа 2024 года как дату для показа своего нового оборудования, программного обеспечения и возможно, функций искусственного интеллекта. Однако новый отчет предоставил более подробную информацию о некоторых возможностях предстоящих устройств.

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Помимо ожидания анонса Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro, а также третьего поколения Pixel Watch, Google также готовит новый складной смартфон — преемника Pixel Fold. Согласно информации Android Authority, следующий складной смартфон, вероятно, называемый Pixel 9 Pro Fold, будет иметь новую функцию разделения экрана. В портретной ориентации пользователь сможет разделить экран и запустить два приложения одновременно.

Эта новая функция обнаружена в коде Android 14 QPR2 и вероятно, будет доступна на складном устройстве с квадратным соотношением сторон. Основной экран Pixel 9 Pro Fold, согласно информации из отчета, будет иметь разрешение 2076 x 2152 пикселей. Это улучшение должно решить некоторые проблемы, связанные с многозадачностью, которые возникли у первого поколения складных устройств.

Следующее поколение Pixel 9 Pro Fold или Pixel Fold 2, вероятно, будет обновлено до чипа Tensor G4, что обеспечит более высокую производительность. Кроме того, новый кремниевый чип, скорее всего, будет совместим с ожидаемыми устройствами и предоставит более продвинутые функции.

#google #android #tensor g4 #pixel fold 2 #pixel 9 pro fold
Источник: techradar.com
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