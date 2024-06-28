Для этого используется функция Nero Vision3D Anytime в сочетании со стереоскопической функцией отслеживания движения глаз, которая работает при угле обзора 60 градусов

Производитель телефонов ZTE из Китая стремится возродить технологию 3D в своих смартфонах, представив бюджетное устройство Voyage 3D. Этот новый смартфон был недавно представлен на китайском рынке и вероятно, является самым доступным смартфоном с 3D-дисплеем, не требующим ношения очков.

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Экран устройства имеет размер 6,58 дюймов и разрешение FHD+ поддерживая частоту обновления 120 Гц, который способен конвертировать 2D-контент в 3D в режиме реального времени. Для этого используются функция NeoVision 3D Anytime в сочетании со стереоскопической опцией отслеживания глаз, работающей при угле обзора 60 градусов.

Однако основной недостаток заключается в том, что устройство способно моделировать 3D-контент только для одного пользователя. Хотя ZTE объявила о партнерстве с Migu Video для предоставления контента в формате 3D, рынок 3D-контента в настоящее время ограничен, что делает его покупку не столь привлекательной.

Возможно, что устройство сможет конвертировать 2D-контент в 3D, но качество конвертации оставляет желать лучшего. Однако совместные усилия с Migu Video могут привести к росту контента в формате 3D, учитывая тенденции ZTE выпускать подобные продукты. В феврале был анонсирован планшет Nubia Pad 3D II с использованием более продвинутой технологии NeoVision 3D Anytime.

Если не учитывать 3D-дисплей, то устройство от ZTE выглядит не очень привлекательным. Он оснащен процессором Unisoc T760, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенного хранилища.

Устройство работает от батареи емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. На задней панели телефона установлена главная камера на 50 мегапикселей, а спереди - фронтальная камера на 5 мегапикселей.