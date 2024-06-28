Новый бюджетный смартфон Vivo Y200 Plus 5G усиливает конкуренцию в среднем ценовом сегменте

Компания Vivo стремится укрепить свои позиции на рынке доступных смартфонов. В ближайшем будущем ожидается выпуск их нового бюджетного устройства Y200 Plus 5G. Информация об этой модели была обнаружена в базе данных IMEI.

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Новый бюджетный смартфон Vivo Y200 Plus 5G призван укрепить конкуренцию в сегменте среднего ценового диапазона. Пока подробности о Vivo Y200 Plus 5G не раскрываются, но, по всей видимости, устройство будет предлагать ряд улучшений по сравнению с предшественником Vivo Y100 5G.

Vivo Y200 будет иметь 6,78-дюймовый экран AMOLED и поддерживать частоту обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 4-го поколения, поддержку 5G, главный сенсор камеры на 64 Мп и фронтальный на 16 Мп.

Пока неизвестно, когда будет выпущен на рынок Vivo Y200 Plus 5G и какова будет его цена. Однако ожидается, что компания выпустит эту модель по доступной цене, что позволит ей привлечь больше пользователей.