Vivo V40e 5G будет отличаться от Vivo V40e 4G другими характеристиками

Компания Vivo продолжает представлять новинки на рынке мобильных телефонов, Vivo V40e 5G был замечен в базе данных IMEI.

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Серия Vivo V40 начала свой путь с недавним выпуском модели Vivo V40. По словам представителя компании, у Vivo V40 были определенные особенности. Теперь они расширяют серию моделью Vivo V40e 5G.

Идентификационный номер модели Vivo V40e 5G - v2418. Ранее упоминалось о Vivo V40e 4G и теперь выяснилось, что речь шла о версии с поддержкой 4G. И к удивлению всех, Vivo добавила в свою линейку Vivo V40e с поддержкой 5G.

Информации о Vivo V40e 5G пока мало. Внимание привлекает использование технологии 5G в названии устройства. Это может свидетельствовать о том, что Vivo V40e 5G будет отличаться от Vivo V40e 4G другими характеристиками.

Официальная дата выпуска Vivo V40e 5G пока не объявлена. Однако ожидания от этой модели довольно высоки. Предполагается, что пользователи проявят большой интерес к Vivo V40e 5G, как и к другим устройствам из семейства Vivo V40.