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10test
TCL начала продажи смартфонов серии 50
TCL 50 XL Nxtpaper 5G оснащен экраном со специальным покрытием для защиты глаз.

В начале года на выставке CES компания TCL представила свои смартфоны 50-й серии в количестве семи штук, но без подробных характеристик и цен. Через полгода стали известны детальные спецификации и цены для четырех из семи устройств.

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TCL 50 XL Nxtpaper 5G оснащен особым дисплеем компании, имеющим специальное покрытие для защиты глаз. Это 6,78-дюймовый ЖК-панель IPS с FHD+ разрешением и 120 Гц частотой обновления, а также 32-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе.

50 XL Nxtpaper построен на чипсете MediaTek Dimensity 6100+, с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. В телефоне также предусмотрен слот для MicroSD карт до 2 ТБ. На задней панели находятся камера на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Телефон работает на Android 14 и имеет аккумулятор на 5010 мАч с быстрой зарядкой в 18 Вт.

Стандартный TCL 50 XL 5G похож на своего брата NxtPaper, но не имеет покрытия дисплея для защиты глаз. Остальные характеристики у них идентичны.

TCL 50 XE 5G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-экраном HD+ с 90 Гц частотой обновления. Чипсет Dimensity 6100+, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, камеры 50 + 5 + 2 Мп и аккумулятор на 5010 мАч с 18 Вт зарядкой.

TCL 50 LE - самая доступная модель в линейке. Экран устройства 6,6-дюймов HD+ LCD с 90 Гц частотой обновления. Внутри работает чипсет Dimensity 700 от MediaTek, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. На задней панели - камера на 13 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Емкость батареи составляет 4000 мАч с 18 Вт зарядкой.

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Источник: gsmarena.com
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