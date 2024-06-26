Смартфон среднего класса имеет слегка изогнутый экран с разрешением 1,5К и отверстием по центру для фронтальной камеры.

Согласно сообщению инсайдера Digital Chat Station, были раскрыты некоторые важные детали о технических характеристиках дисплея и камеры устройства Redmi Note 14 Pro. По мнению источника, смартфон среднего уровня будет иметь немного изогнутый экран с разрешением 1,5K и вырезом в центре для фронтальной камеры. Кроме того, он отметил наличие "большого" основного датчика на 50 МП, но без перископического телеобъектива. В отличие от предыдущих моделей, устройство может иметь центрально расположенный овальный островок для камеры.

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Однако Redmi Note 14 Pro - первый смартфон Redmi с изогнутым экраном, который поддерживает проводную зарядку 120 Вт и имеет аккумулятор на 5000 мАч. Это устройство оснащено такой же камерной системой, что и модель Pro, с тем же разрешением дисплея.

Известно, что серия Redmi Note 14 появится в сентябре и уже зарегистрирована в базе данных IMEI. Шесть из девяти номеров моделей в базе данных IMEI включают цифры "2409", что предполагает выпуск в сентябре, а остальные три включают "2411", что может указывать на выход в ноябре. По всей видимости, серия будет запущена на китайском рынке в сентябре и на других рынках - в ноябре.