Характеристики OnePlus Ace 3 Pro включают в себя до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ памяти UFS 4.0

Компания OnePlus недавно заявила о планах выпустить смартфон OnePlus Ace 3 Pro 27 июня. Компания подтвердила характеристики устройства и его производительность по результатам теста AnTuTu. Согласно официальной информации, Ace 3 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 набрал в тесте AnTuTu 2 326 659 баллов. Эти баллы представляют собой сумму оценок процессора, графического процессора, оперативной памяти, пользовательского интерфейса и хранилища.

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Кроме того, устройство будет иметь сверхбольшую испарительную камеру площадью 9126 мм², обеспечивающую улучшение управления температурой на 36%. Это сделает работу устройства более стабильной при выполнении ресурсоемких задач, включая игры.

Другие характеристики включают до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Ожидается, что устройство сможет обеспечивать скорость до 59,7 кадров в секунду в требовательных играх, даже на максимальных настройках.

Более подробная информация о OnePlus Ace 3 Pro будет раскрыта к дате запуска 27 июня. Компания также планирует представить OnePlus Pad Pro. Планшет будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen. 3 и 12,1-дюймовым дисплеем разрешением 3K и частотой 144 Гц, что делает его идеальным для игр и работы с несколькими приложениями одновременно.