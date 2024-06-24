AMD планирует сделать серию Ryzen AI 300 самой разнообразной из всех, включая в себя и модели Pro

AMD ведет работы над "PRO" моделями своих процессоров серии Ryzen AI 9 HX и Ryzen AI 7, которые имеют до 12 ядер.

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На мероприятии Computex 2024 компания AMD представила новые гибридные процессоры под названием Strix Point или Ryzen AI 300, которые считаются революционными разработками для мобильных устройств с искусственным интеллектом. Новые процессоры оснащены архитектурой Zen 5 и обновленной версией RDNA 3, названной RDNA 3.5, а также обновленным механизмом искусственного интеллекта XDNA 2.

Компания решила держать в тайне подробности о моделях серии, но по отгрузочным декларациям AMD уже известно, что появятся новые модели Ryzen Pro в серии Strix Point под названием Ryzen 9 Pro AI HX и Ryzen 7 Pro AI. Эти профессиональные варианты будут предлагать расширенные возможности по сравнению с базовыми моделями, включая большую мощность искусственного интеллекта.

На данный момент известно о четырех моделях Strix Point, две из них - Ryzen AI 9 HX 370 и AMD Ryzen AI 9 365. Эти процессоры уже были представлены и появятся в нескольких новых ноутбуках, которые выйдут в июле.

Похоже, что в разработке также находятся аналоги AMD Ryzen 7, включая версии "Pro" более высокого уровня, что делает серию Strix Point наиболее разнообразной. Что касается спецификаций, Ryzen 7 PRO AI поставляется с 12 ядрами, и больше ничего не было раскрыто на данный момент.