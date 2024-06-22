Номера моделей устройств уже появились в базе данных IMEI с указанием регионов, в которых будет доступна серия Note 14.

Xiaomi активно работает над серией Redmi Note 14, и команда Xiaomitime поделилась некоторыми интересными деталями о новых устройствах. Разработка серии Redmi Note 14 продолжается уже давно и имеет большое значение для компании Xiaomi.

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Официальное представление серии Redmi Note 14 запланировано на сентябрь. До релиза остались считанные 2,5 месяца, и ожидания растут. Номера моделей устройств уже появились в базе данных IMEI, указывая на регионы, где будет доступна серия Note 14. (24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29S, 24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC, 24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C)

Эти коды моделей представляют Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+ 5G. Префикс "2409" в номере модели указывает на дату релиза, подтверждая то, что серия будет представлена в сентябре. Сначала устройства появятся на китайском рынке, а затем будут выпущены и на другие рынки по всему миру.

Также в коде HyperOS появилось упоминание о серии Redmi Note 14. Топовая модель Redmi Note 14 Pro+ 5G обозначена внутренним кодом "O16U" и кодовым названием "Аметист". Это согласуется с традицией называть устройства серии redmi note драгоценными камнями. Кодовые названия для Redmi Note 14 5G и Note 14 Pro 5G пока не определены.

Предполагается, что эти устройства будут поставляться с HyperOS 1.0 на базе Android 14. После серии Note 14, в октябре будет представлена серия Xiaomi 15, до релиза остается всего 3-4 месяца.