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10test
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
Результаты хуже, чем у конкурирующих устройств и даже немного ниже, чем у прошлогоднего Pixel 8 на базе Tensor G3.

По мере приближения даты выпуска Google Pixel 9 продолжают появляться утечки, раскрывающие информацию о технических характеристиках будущего устройства. Новая утечка о производительности Pixel 9 была представлена в виде результатов тестирования. Устройство было замечено на Geekbench 6 под официальным названием и оснащено чипом Tensor G4.

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В результате тестирования Pixel 9 достиг 1653 баллов в одноядерном режиме и 3313 баллов в многоядерном. Эти результаты ниже, чем у конкурирующих устройств, таких как Snapdragon 8 Gen 3, и даже немного ниже прошлогодней модели Pixel 8 с чипом Tensor G3. 

Однако важно помнить, что результаты тестов могут быть подвержены вариациям из-за разных параметров тестирования или недостаточной оптимизации, поэтому цифры могут не отражать полностью итоговую производительность Pixel 9.

Более позитивным аспектом является подтверждение информации об конфигурации чипа Tensor G4. Pixel 9 оснащен основным ядром с тактовой частотой 3,1 ГГц, тремя дополнительными ядрами с частотой 2,6 ГГц и четырьмя с частотой 1,95 ГГц. А также 8 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Mali-G715, использованным в предыдущей модели Pixel 8. 

В дополнение к Geekbench, Pixel 9 и 9 Pro были протестированы на AnTuTu в прошлом месяце. Pixel 9 набрал 1 016 167 баллов, в то время как Pixel 9 Pro — 1 148 452 балла. Также новая модель Pixel 9 Pro XL набрала 1 176 410 баллов с тем же чипом Tensor G3. 

В утечках изображения всех трех устройств виден одинаковый вырез для камеры. Pixel 9 имеет двойную камеру, в то время как 9 Pro и 9 Pro XL — тройную.

#google #snapdragon 8 gen 3 #pixel 8 #pixel 9 #tensor g3 #tensor g4
Источник: gizmochina.com
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