Новый продукт HP Poly ориентирован на чистоту звука благодаря инновационной технологии адаптивного гибридного шумоподавления на основе искусственного интеллекта.

Voyager Free 20 TWS обладают разнообразными функциональными возможностями, предназначенными как для профессиональных звонков, так и для повседневного прослушивания.

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Poly Voyager Free 20 оснащены шестью микрофонами с технологией шумоподавления и 10-миллиметровыми динамиками для качественного звука. HP Poly предлагает четыре варианта размеров ушных вкладышей для комфортной посадки, а также функцию искусственного интеллекта для проверки правильной посадки и оптимального шумоподавления.

Новинка от HP Poly ориентирована на чистоту звука благодаря инновационной технологии адаптивного гибридного шумоподавления AI. Эта система автоматически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды, обеспечивая возможность четко слышать и быть услышанным во время разговоров.

Беспроводные наушники TWS оснащены аудиоплатформой Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2, специально оптимизированной для передачи звука с минимальным потреблением энергии и задержкой всего 20 мс. Они также поддерживают кодек Qualcomm aptX.

Наушники обеспечивают до 8 часов воспроизведения с включенным шумоподавлением, а при выключенном шумоподавлении — до 12 часов. Зарядное устройство дает дополнительно 28 часов воспроизведения (с отключенным ANC), общее время работы достигает 42 часов. Быстрая зарядка за 10 минут дает 2 часа работы.

HP Poly Voyager Free 20 поддерживают Bluetooth 5.4, обеспечивают возможность подключения к двум устройствам одновременно. Наушники имеют степень защиты от пыли и влаги IP56, что делает их идеальными устройством для занятий спортом или непродолжительного контакта с влагой.