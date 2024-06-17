Voyager Free 20 TWS обладают разнообразными функциональными возможностями, предназначенными как для профессиональных звонков, так и для повседневного прослушивания.
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Poly Voyager Free 20 оснащены шестью микрофонами с технологией шумоподавления и 10-миллиметровыми динамиками для качественного звука. HP Poly предлагает четыре варианта размеров ушных вкладышей для комфортной посадки, а также функцию искусственного интеллекта для проверки правильной посадки и оптимального шумоподавления.
Новинка от HP Poly ориентирована на чистоту звука благодаря инновационной технологии адаптивного гибридного шумоподавления AI. Эта система автоматически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды, обеспечивая возможность четко слышать и быть услышанным во время разговоров.
Беспроводные наушники TWS оснащены аудиоплатформой Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2, специально оптимизированной для передачи звука с минимальным потреблением энергии и задержкой всего 20 мс. Они также поддерживают кодек Qualcomm aptX.
Наушники обеспечивают до 8 часов воспроизведения с включенным шумоподавлением, а при выключенном шумоподавлении — до 12 часов. Зарядное устройство дает дополнительно 28 часов воспроизведения (с отключенным ANC), общее время работы достигает 42 часов. Быстрая зарядка за 10 минут дает 2 часа работы.
HP Poly Voyager Free 20 поддерживают Bluetooth 5.4, обеспечивают возможность подключения к двум устройствам одновременно. Наушники имеют степень защиты от пыли и влаги IP56, что делает их идеальными устройством для занятий спортом или непродолжительного контакта с влагой.