OPPO Find X7 Ultra можно полностью зарядить за 50 минут с помощью проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

OPPO Find X7 Ultra занял лидирующее место в международном рейтинге проверки аккумуляторов компании DxOMark. Несмотря на уникальные возможности камеры, OPPO Find X7 Ultra примечателен своим немного толстым корпусом (9,5 мм). Такая толщина обусловлена наличием больших сенсоров камеры и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

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Согласно результатам тестов, OPPO Find X7 Ultra показывает впечатляющую автономность при работе в помещении, особенно при просмотре видео, звонках и играх. Однако, аккумулятор Find X7 Ultra быстро садится при работе на улице, особенно во время съемки, звонков и использовании социальных сетей.

OPPO Find X7 Ultra быстро заряжается до полного уровня за 50 минут с помощью быстрой проводной зарядки мощностью 100 вт. Беспроводному зарядному устройству мощностью 50 вт требуется 2 часа 20 минут для полной зарядки смартфона. Согласно данным DxOMark, 5-минутная зарядка обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Телефон достигает 98% заряда за 30 минут и 80% за 20 минут. Учитывая, что многим пользователям достаточно 80%, достижение 80% заряда за 20 минут считается отличным результатом. Полная зарядка занимает 32 минуты и была проведена в процессе проведения тестов проводной зарядки.

При беспроводной зарядке телефон достигает заряда 43% за 30 минут и 80% за 1 час 12 минут. Полная зарядка занимает 2 часа 22 минуты.