В серии будут представлены два складных телефона: Razr 50 и Razr 50 Ultra

Motorola наконец сообщила официальную дату выпуска долгожданной серии Razr 50. Ожидается, что в этой серии появятся два складных телефона: Razr 50 и Razr 50 Ultra.

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Было много утечек информации о серии Razr 50 ранее и изображения телефонов можно найти в сети. Недавно в сообщении от Motorola на Weibo не было упоминания названия Razr 50, но было заявлено, что "Серия Razr 2024" будет представлена в июне 2025 года, что скорее всего означает Razr 50 и Razr 50 Ultra.

Смартфон Motorola Razr 50 с чипсетом MediaTek Dimensity 7300X появился на Geekbench. Телефон будет иметь 8 ГБ ОЗУ и работать на Android 14. Он также будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и батарею на 4200 мАч. Прочие характеристики включают 6,9-дюймовый основной экран POLED с обновлением 120 Гц, 3,6-дюймовый дополнительный OLED-экран и двойную камеру на 50 + 13 Мп.

Razr 50 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8S Gen 3 и иметь поддержку быстрой зарядки 45 Вт. Единственным отличием у Ultra от обычной модели будет емкость батареи в 4000 мАч. Предположительно, это связано с желанием Motorola выпустить компактное флагманское устройство. Ожидается, что дизайн Motorola Razr 50 Ultra станет более изысканным по сравнению с предшественником Razr 40 Ultra. Теперь остается только ждать даты выпуска. Телефоны будут представлены в Китае 25 июня.