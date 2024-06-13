Согласно информации, Pixel Watch 3 XL будет иметь дисплей диагональю 1,45 дюйма, что немного больше, чем у предыдущей модели.

Компания Google представила новую серию умных часов под названием Pixel Watch, покорив конкурентный рынок несколько лет назад. Pixel Watch и Watch 2 отличались стильным дизайном с закругленными краями и современным дизайном. Утекшие изображения Google Pixel Watch 3 XL также подтверждают сохранение традиционного подхода к дизайну компанией Google.

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Одной из распространенных жалоб на Pixel Watches был небольшой размер экрана. Новые изображения, опубликованные группой Android Headlines, подтверждают, что Google наконец приступил к работе над умными часами с увеличенным экраном.

Предполагается выпуск двух различных моделей: Pixel Watch 3 и Watch 3 XL. Технические характеристики обеих моделей, вероятно, будут схожи, за исключением того, что у XL версии экран будет большего размера, а также емкость батареи будет больше.

Google Pixel Watch 3 XL оснащен всего одной кнопкой. По предварительным данным, Pixel Watch 3 XL будет иметь дисплей размером 1,45 дюйма, что немного больше, чем у предыдущих моделей с экраном 1,2 дюйма. Толщина часов составляет 13,89 мм, а их размеры — 45 x 45 x 13,89 мм.