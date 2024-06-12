Игровая мышь Red Magic 1S оснащена сенсором Pixart PAW 3395 с разрешением до 26 000 точек на дюйм для точного отслеживания.

Компания Nubia анонсировала геймерскую мышь Red Magic 1S с набором функций, созданных специально для профессиональных игроков. Мышь предлагает легкую конструкцию и высокую производительность.

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Геймерская мышь Red Magic 1S доступна в двух цветовых вариантах: "Dawn Feng Transparent" (черный) и "Dawn Feng Silver Wing" (серебристый). Оба варианта имеют корпус с прозрачным материалом и вес — всего 75 грамм. Этот минимальный вес снижает усталость рук во время длительных игровых сессий, обеспечивая более быструю реакцию и улучшенный контроль.

В геймерской мыши Red Magic 1S установлен сенсор Pixart PAW 3395 с разрешением до 26 000 точек на дюйм, что обеспечивает точное отслеживание. Частота опроса в проводном режиме (Type-C) достигает 8000 Гц, что гарантирует практически мгновенное реагирование с минимальной задержкой (до 0,125 мс). Это обеспечивает плавное движение курсора и точное определение цели в динамичных играх.

Для беспроводной связи (2,4 ГГц) в мыши используется технология Nubia Magic Speed, разработанная совместно с Realtek. Она работает с беспроводным чипом с частотой опроса 4000 Гц и имеет низкую задержку, что обеспечивает беспроводное соединение, аналогичное проводному. Также есть Bluetooth-соединение для повседневных задач.

В мыши установлены микропереключатели Kailh GM 8.0 Black Mamba, рассчитанные на 80 миллионов нажатий, что обеспечивает долгий срок службы. Геймерская мышь также имеет RGB-подсветку с 16,77 миллионами цветов для создания яркой игровой атмосферы.

Мышь оснащена встроенным аккумулятором на 450 мАч, что обеспечивает до 80 часов работы на одной зарядке при выключенной подсветке и частоте опроса 1000 Гц. Кроме того, программное обеспечение мыши позволяет настраивать кнопки, программировать макросы и настраивать подсветку RGB.