Компания готовится выпустить iPhone с 7,9-дюймовым экраном и складной конструкцией.

В прошлом году сообщалось, что компания Apple планировала выпустить складной iPhone, однако сомневалась в прочности такого устройства. Сейчас, по новым данным, компания готовит к выпуску iPhone с 7,9-дюймовым экраном и складным дизайном.

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Практически все крупные производители смартфонов уже представили свои складные модели, за исключением Apple. Кажется, что компания не спешит и хочет, чтобы их первый складной смартфон был не только тонким, но и не имел складок на экране.

По словам аналитика Haitong International Джеффа Пу, хотя в этом году у Apple нет планов выпускать складные устройства. В следующем году компания планирует запустить складной MacBook с 20,3-дюймовым экраном, похожий на Lenovo ThinkPad X1 Fold.

После тестирования складного компьютера, который Apple считает менее рискованным, чем складной iPhone, компания планируют выпустить его в 2025 году. Этот iPhone будет иметь 7,9-дюймовый экран и вероятно будет раскладушкой, но не с двумя экранами, как у Samsung Galaxy Z Fold 5.

Как и Huawei Mate Xs 2, новый iPhone будет раскладываться наружу, поэтому не нуждается в двух дисплеях, что сделает его легче. Такой дизайн также поможет Apple достичь цели создать складной телефон без складок и зазоров между половинками в сложенном состоянии.

По предыдущему отчету, Apple начнет массовое производство складного MacBook в конце 2025 года, а складного iPhone в конце 2026 года. Оба устройства будут ориентированы на рынок флагманского класса, поэтому их цена будет соответствующей.