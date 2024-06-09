Устройство будет оснащено 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц

Компания HMD Global планирует выпустить бюджетный телефон после выхода модели Vibe в начале года. По информации пользователя @smashx_60, известного своими утечками о будущих устройствах HMD, новое устройство под названием HMD Atlas является преемником Nokia G400, представленного в 2022 году.

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HMD Atlas будет иметь плоский корпус с прямоугольным модулем камеры на задней панели и узкими рамками на передней панели с вырезом для фронтальной камеры. Цветовая гамма включает оттенок оливково-зеленого, но, возможно будут и другие вариации.

Согласно информации, устройство будет оснащено 6,64-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором, вероятно, будет Snapdragon 4 Gen 2 вместе с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища.

Сведения также гласят, что основная камера будет на 48 МП с диафрагмой f/1,8, а также широкоугольный объектив на 5 МП и датчик глубины на задней панели. Для селфи предусмотрена 16 МП камера.

Батарея будет на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 4.0. Возможности подключения включают 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC. Также упоминается слот для карт microSD, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм. HMD Atlas будет иметь размеры 163 x 75 x 8,75 мм и весить 210 граммов.