Gorilla Glass 7i выдерживает падение с высоты 1 метр на неровную поверхность, а также может использоваться в умных часах.

Четыре года назад компания Corning анонсировала новое поколение защитного материала для дисплея Gorilla Glass под названием Gorilla Glass Victus. Это стекло было специально разработано для использования в устройствах премиум-класса, но со временем его стали устанавливать и в устройствах среднего класса. Теперь компания выпустила новую версию стекла под названием Gorilla Glass 7i, которая предназначена для более доступных устройств. Название "7i" означает, что это стекло относится к 7-му поколению.

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Gorilla Glass 7i, по сообщениям Corning, может выдержать падение с высоты до 1 метра на неровные поверхности, такие как асфальт. В то же время сопоставимые альтернативы из стекла разобьются уже при падении с высоты в два раза меньше.

Также, 7i считается в два раза более устойчивым к повреждениям, чем его конкуренты. Технология изготовления стекла 7i создана для использования на широком спектре телефонов разного ценового сегмента.

Corning также объявила, что первой компанией, что начнет применять Gorilla Glass 7i в своих устройствах, станет Oppo. Более подробная информация о новинке скоро будет представлена самой Oppo. Gorilla Glass 7i будет использоваться на телефонах, а также может быть применено в смарт-часах и других устройствах, требующих прочного и устойчивого к царапинам стекла.