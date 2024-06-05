Motorola Edge 2024 будет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает на 22% большую производительность и на 11% лучшую производительность графического процессора по сравнению с предыдущей моделью.

После выхода моделей Moto Edge Ultra, Edge Pro и Edge Fusion, бренд решил расширить свою линейку смартфонов и представил новый телефон под названием Motorola Edge (2024). Этот смартфон стал преемником модели Edge (2023), которая дебютировала в октябре 2023 года.

реклама

Motorola Edge (2024) оснащен 6,6-дюймовым дисплеем типа pOLED с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей имеет яркость до 1300 нит и защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Внутри устройства находится процессор Snapdragon 7s Gen 2 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Он работает с графическим процессором Adreno 710. В сравнении с прошлогодней моделью, оснащенной чипом Dimensity 7030, новый Snapdragon 7s Gen 2 обеспечивает примерно на 22% большую производительность и на 11% лучшую производительность графического процессора. Чип работает с 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

В устройстве используется 50-мегапиксельный датчик Sony LYT-700c в качестве основной камеры, что является улучшением по сравнению с прошлогодним датчиком Omnivision OV50A. Он имеет диафрагму f/1,88 и оптическую стабилизацию изображения. Второй датчик камеры представляет собой сверхширокоугольнвй сенсор на 13 МП с диафрагмой f/2,2 и возможностью макросъемки. Передняя камера снабжена 32-мегапиксельным селфи-датчиком с диафрагмой f/2,4 и технологией Quad Pixel.

Устройство работает на ОС Android 14 и оснащено батареей объемом 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку 68 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. Среди других особенностей можно выделить степень защиты от пыли и воды IP68, поддержку 5G, dual 4G volte, Wi-Fi 6e 802.11ax (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC и наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos.