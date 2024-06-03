Модель D11 доступна в различных конфигурациях и может поставляться без оперативной памяти и SSD-накопителя

Компания Topton представила новую модель мини-ПК D11, которая разработана для выполнения более требовательных задач благодаря мощному процессору AMD Ryzen 7 8845HS. D11 отлично подходит для игр благодаря возможности подключения внешней видеокарты. Причем не только через USB 4.0, но также через Oculink.

реклама

Модель D11 доступна в различных конфигурациях и может быть предоставлена в виде голой системы, то есть без оперативной памяти и SSD-накопителя. В максимальной комплектации модель поставляется с 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и NVMe-накопителем на 4 ТБ. Поддерживается до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, а также имеется второй слот M.2 2280.

В устройстве есть два порта USB 4.0, которые можно использовать для подключения дисплеев. Также имеются порт DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, позволяющие одновременно подключить до четырех дисплеев с высоким разрешением. Модуль M.2 2230 обеспечивает подключение к Wi-Fi 6, а также поддерживает Bluetooth 5.2. Ethernet-подключение обеспечивает максимальную скорость передачи данных – 2,5 Гбит/с. Внешние накопители и аксессуары можно подключать через два порта USB 3.2 Gen 2, два порта USB 3.2 Gen 1 и два порта USB 2.0.