Mitu S1 также поддерживает 4G и обладает двухчастотной системой GPS, что позволяет отслеживать местоположение пользователя

Китайская компания Xiaomi представила свою последнюю новинку - смарт-часы Mitu S1. Их особенностью является наличие двойной камеры, которую можно отсоединить от браслета для съемки фотографий. Кроме того, эти умные часы обладают функциями GPS-позиционирования и отслеживания показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений. Следует также отметить поддержку 4G соединения.

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Диагональ экрана Mitu S1 составляет 1,78 дюйма, а его разрешение составляет 448 х 368 пикселей. Заключительной особенностью этих часов является их возможность использования как кулон на шее.

Mitu S1 также поддерживает 4G и обладает двухчастотной системой GPS, что позволяет отслеживать местоположение владельца. История местоположения хранится в течение 90 дней, а функция самостоятельного отслеживания позволяет сохранять данные, даже когда смарт-часы отсоединяются от сети и подключаются повторно. Смарт-часы Mitu S1 оснащены двумя камерами высокого разрешения: 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной задней. Они позволяют совершать видеозвонки и фотографировать. Помимо этого, часы могут отслеживать показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

Среди прочих функций смарт-часов Mitu S1 имеются детские версии мессенджеров WeChat и QQ, а также 8 ГБ внутренней памяти для установки различных приложений. Емкость батареи составляет 702 мАч, что обеспечивает длительную работу часов весь день.