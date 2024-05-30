Серия Dimensity 7300 оснащена новейшим графическим процессором ARM Mali-G615, а также включает пакет оптимизации Mediatek Hyperengine.

Компания MediaTek вчера презентовала два новых чипсета среднего класса - Dimensity 7300 и Dimensity 7300x. Оба чипсета произведены с использованием передового 4-нм техпроцесса и согласно заявлению компании, они потребляют на 25% меньше энергии по сравнению с Dimensity 7050.

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В отличие от архитектуры ядер Dimensity 7050 (2+6), новая серия Dimensity 7300 предлагает 4 ядра Cortex-a78 с тактовой частотой 2,5 Ггц в сочетании с 4 ядрами Cortex-a55, тактовая частота которых составляет 2,0 Ггц. Интересно отметить, что данные ядра также используются в Dimensity 7050, однако были внесены некоторые улучшения производительности и энергоэффективности.

Что касается графической подсистемы, серия Dimensity 7300 оборудована новейшим графическим процессором ARM Mali-G615 и также включает в себя набор оптимизаций MediaTek Hyperengine, которые специально разработаны для улучшения игрового процесса. Согласно информации от MediaTek, оба чипсета обеспечивают улучшенные игровые возможности, обеспечивая на 20% больше кадров в секунду (fps) и потребляя на 20% меньше энергии по сравнению с конкурирующими продуктами.

Однако существует разница между двумя чипсетами - последний из них поддерживает два дисплея, что предоставляет возможность его использования в более доступных складных устройствах.

Серия Dimensity 7300 также привносит улучшения в области изображения благодаря новому MediaTek Imagiq 950, который оснащен 12-битным HDR-ISP премиум-класса. Смартфоны среднего класса с чипсетами этой серии будут иметь возможность поддерживать камеру с разрешением 200 мп.

Проще говоря, данные чипсеты дадут возможность производителям создавать впечатляющие камерные системы. Однако все зависит от производителей смартфонов и того, как они реализуют все эти дополнительные возможности.