В настоящее время компания Huawei разрабатывает новую версию операционной системы и ожидается, что она будет выпущена 21 июня.

Согласно новой информации, Huawei готовит к выпуску новую серию носимых устройств Watch 5, которая возможно выйдет в свет вместе с новым смартфоном Mate 70 в текущем году. Надежный информатор fix focus сообщил о том, что Watch 5 появятся в совершенно новым дизайне, отличающимся от предшествующей модели. Предполагается, что обновится и программное обеспечение этого гаджета.

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По информации источника, новое носимое устройство будет оснащено "новой системой" HarmonyOS NEXT. На данный момент Huawei активно разрабатывает эту новую версию ОС, а ее запуск ожидается уже 21 июня. Пока что, подробности о конкретных функциях и возможностях новой операционной системы остаются секретом. Информатор предоставил лишь минимальную информацию о Huawei Watch 5.

Предыдущая серия Watch 4 привлекла внимание своим неинвазивным контролем уровня сахара в крови – это был первый такой продукт в мире. Часы предлагали 1,5-дюймовый сапфировый LPTO-дисплей, размещенный в корпусе из титана, а еще разнообразные циферблаты для настройки.

Несмотря на свои размеры, часы серии Watch 4 получили высокие оценки за свой легкий и стильный дизайн. Они предлагали более 100 режимов тренировок и отслеживали такие показатели здоровья, как сердечный ритм, уровень кислорода в крови (SpO2) и стресс. Емкость аккумулятора зависела от модели: стандартная версия держала заряд на протяжении 3 дней, в то время как версия Pro обеспечивала до 4,5 дней работы при обычном использовании. В режиме экономии энергии часы могли работать до 21 дня. Возможности подключения включали поддержку eSIM для звонков и 4G LTE для передачи данных.

Хотя новые утечки сообщают о возможных свойствах часов серии Watch 5, официальная информация остается в тайне. Придется подождать дополнительной информации от Huawei, чтобы узнать дату выпуска, технические характеристики и цены.