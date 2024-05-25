В Windows 11 появится возможность повысить общую производительность системы, предоставляя пользовательские инструменты освобождения памяти и дискового пространства.

Ожидается, что следующее крупное обновление для Windows 11, известное как обновление 24H2, будет запущено в сентябре или октябре текущего года. Существует возможность, что оно включит в себя приложение от Microsoft, предназначенное для оптимизации работы системы на Windows 11 (и Windows 10), под названием «PC Manager».

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Приложение обещает повысить общую производительность системы, предоставляя пользовательские инструменты освобождения памяти и дискового пространства, а также обеспечивая проверку системы на вредоносные программы и другие угрозы. Однако, стоит помнить о прошлых проблемах, связанных с некоторыми действиями «PC Manager», такими как изменение поисковой системы по умолчанию на Bing и размещение партнерских ссылок на продукцию Microsoft.

Это приложение изначально было разработано для пользователей Windows 10 и Windows 11 в Китае, но позднее стало доступным и в других регионах. Сейчас появилась информация, что Microsoft собирается добавить данное приложение в обновление 24H2.

Недавно компания Microsoft представила приложение «PC Manager» в последней предварительной сборке Windows 11 для бета-тестирования, но пока что только на территории Китая. Сообщается, что это значительное обновление, так как теперь приложение входит в стандартный набор программ для китайских пользователей операционной системы Windows 11.

Возможно, в будущем Microsoft расширит использование «PC Manager» на другие регионы. Стоит отметить, что ранее такие приложения предлагались только сторонними разработчиками.