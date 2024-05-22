Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Oppo Find N5 может быть выпущен в первом квартале 2025 года с процессором Snapdragon 8 Gen 4
Oppo Find N5 сохранит расширенные функции камеры, такие как 3-мегапиксельный перископический телеобъектив, аналогичный предыдущей модели Oppo Find N3

Официальный анонс нового складного смартфона от Oppo, возможно, с названием Oppo Find N5, ожидается в начале 2025 года. Согласно информации от известного информатора Digital Chat Station, устройство получит ряд улучшений, таких как более легкий корпус и инновационный гибкий шарнир, направленный на уменьшение складок и повышение долговечности телефона.

реклама

Смартфон будет обладать плоским внутренним экраном и высококачественным внешним экраном, что гарантирует превосходное качество изображения. Он также сохранит расширенные функции камеры, включая 64-мегапиксельный телеобъектив Periscope, аналогичный предыдущей модели Oppo Find N3.

Ожидается, что телефон будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4, который, по слухам, обеспечит значительный прирост производительности, поскольку Qualcomm стремится достичь пиковой тактовой частоты до 4,26 ГГц.

Более того, Oppo, скорее всего, выпустит Oppo Pad 3 в период с июня по июль текущего года. Планшет будет обладать 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 3K и яркостью 900 нит. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Oppo Pad 3 также будет обладать емкой батареей на 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Однако, следует отметить, что все эти сведения основаны на утечках и должны рассматриваться с некоторой долей скептицизма до официального подтверждения.

#oppo #snapdragon 8 gen 3 #snapdragon 8 gen 4 #oppo pad 3 #find n3 #find n5
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Серия Oppo Find X8 будет использовать исключительно чип MediaTek Dimensity 9400
Опубликованы технические характеристики смартфона OPPO Reno 12 Pro в преддверии его запуска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
10
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
1
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
14
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
25
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
1
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
+
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
CMF Phone (1) будет иметь схожие характеристики с Nothing Phone 2a
+
Lockheed Martin займётся усовершенствованием гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2
Apple готовит новые цвета для iPhone 16: Титановый розовый заменит синий
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
41
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
15
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
18
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
41
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
51
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
23:27
мне кажется это придурочный шешун снова
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
yahta
23:27
я те не про ядра а про многозадачность
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Nvidia&Intel Hater
23:26
Решил так сказать окунуть его по полной в сие ??)
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Я - Константин
23:26
сегодня сняли с трупа шевроны сил быстрого реагирования армии сша под Харьковом
Почему получение Киевом очередной партии ЗРК Patriot не спасут Украину
ev_ruso
23:26
Вроде да. Но могу ошибаться.
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
ev_ruso
23:24
Где аргументы, гидроцефал? Никто вас дураков не заставляет. На свою пунктуацию посмотри... Постарался бы хотя бы, гидроцефал, прежде чем позориться. Предложение с заглавной буквы начинается, ля ты де...
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
ev_ruso
23:17
А пое..баться не надо отсыпать?
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
ev_ruso
23:14
Ему в гаишники надо идти
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
ev_ruso
23:13
Ознакомьтесь со всем его творчеством, все станет понятнее
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Fess 11fess11
23:13
То есть теперь на цену игры влияет масштаб и качество продукта? 70 баксовые игры сейчас показывают, что - мусор. Если смотреть с этой стороны, то рост ценника может быть обратно пропорционален качес...
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем