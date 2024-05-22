Oppo Find N5 сохранит расширенные функции камеры, такие как 3-мегапиксельный перископический телеобъектив, аналогичный предыдущей модели Oppo Find N3

Официальный анонс нового складного смартфона от Oppo, возможно, с названием Oppo Find N5, ожидается в начале 2025 года. Согласно информации от известного информатора Digital Chat Station, устройство получит ряд улучшений, таких как более легкий корпус и инновационный гибкий шарнир, направленный на уменьшение складок и повышение долговечности телефона.

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Смартфон будет обладать плоским внутренним экраном и высококачественным внешним экраном, что гарантирует превосходное качество изображения. Он также сохранит расширенные функции камеры, включая 64-мегапиксельный телеобъектив Periscope, аналогичный предыдущей модели Oppo Find N3.

Ожидается, что телефон будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4, который, по слухам, обеспечит значительный прирост производительности, поскольку Qualcomm стремится достичь пиковой тактовой частоты до 4,26 ГГц.

Более того, Oppo, скорее всего, выпустит Oppo Pad 3 в период с июня по июль текущего года. Планшет будет обладать 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 3K и яркостью 900 нит. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Oppo Pad 3 также будет обладать емкой батареей на 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Однако, следует отметить, что все эти сведения основаны на утечках и должны рассматриваться с некоторой долей скептицизма до официального подтверждения.