Слухи о более низкой цене Galaxy Ring, чем у конкурентов, не подтвердились, а недавняя утечка может удивить.

Samsung готовится к выпуску первого поколения Galaxy Ring, которое появится во второй половине текущего года. По последнему отчету, цена Galaxy Ring может быть выше ожидаемой. В ближайшие месяцы компания может представить Galaxy Ring вместе с Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra.

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Предыдущие отчеты компании лишь приблизительно оценивали ценовую политику устройства в сфере здоровья, а реальная цена может оказаться совершенно иной. Слухи о более низкой цене по сравнению с конкурентами не подтвердились, и недавняя утечка информации может удивить.

Хотя многие детали остаются неопределенными, утечка информации от SamMobile дает представление о цене Galaxy Ring. По словам информатора Йогеша Брара, устройство будет стоить примерно 300-350 долларов. Это дороже, чем Galaxy Watch 7, хотя оба устройства способны отслеживать здоровье, но умные часы имеют гораздо больше функций в этом направлении.

В первоначальных сообщениях предполагалось, что ценовая стратегия Galaxy Ring будет более агрессивной. Прямым конкурентом станет Oura Ring 3-го поколения, цена которого составляет 300 долларов. Таким образом, спекуляции о цене Galaxy Ring имеют основания, поскольку она выше, чем у Oura.