iPhone Slim — это значительное обновление, сравнимое с разницей между iPhone X и iPhone 8

В начале этого месяца появилась информация о новом iPhone, который заменит модель iPhone 17 Plus и будет называться iPhone 17 Slim. Согласно заметке для клиентов, написанной аналитиком Haitong International Securities Джеффом Пу, iPhone 17 Slim получит 6,6-дюймовый дисплей. Однако сегодня появилась новая информация об iPhone Slim, основанная на отчете The Information, из которого следует, что Apple может сделать данную модель выше классом чем iPhone 17 Pro Max, когда iPhone Slim выйдет в 2025 году.

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Предполагается, что iPhone Slim будет иметь алюминиевый корпус с меньшим вырезом для фронтальной камеры и датчиков. Согласно трём источникам, «тесно связанным с ситуацией», фронтальная камера будет улучшена для FaceTime и селфи. Ещё одно изменение, которое рассматривается Apple - перемещение камеры из верхнего левого угла на задней панели в центр с верху.

В устройстве будет использоваться процессор A19, а экран, возможно будет иметь размер между стандартным 6,1-дюймовым экраном iPhone и 6,7-дюймовым экраном iPhone Pro Max. Телефон, как подразумевает его название, станет значительно тоньше текущих iPhone.

iPhone Slim будет представлять собой крупный редизайн, сравниваемый с различием между iPhone X и линейкой iPhone 8. Хотя iPhone X добавил множество новых функций, включая OLED-дисплей без рамок, Face ID и более современный дизайн, он также привнес более высокую цену, что стало шоком для аудитории, привыкшей к ценам. Поэтому потенциальный шок от цены может быть негативной стороной для тех, кто ожидает iPhone Slim в следующем году.