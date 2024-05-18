Этот ускоритель предназначен для обслуживания средних рабочих нагрузок, требующих большого количества памяти.

AMD официально сообщила о начале массового производства своего последнего вычислительного ускорителя Alveo V80.

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Этот ускоритель предназначен для обслуживания рабочих нагрузок среднего уровня, которые сильно зависят от использования памяти. Ожидается, что Alveo V80 станет популярным в области высокопроизводительных вычислений, сетевых приложений и приложений хранения данных благодаря своей конкурентоспособной производительности и доступной цене.

При рассмотрении технических характеристик Alveo V80 стоит отметить, что он оснащен 7-нм адаптивным SoC Versal XCV80 HBM от AMD, который имеет 10 848 цифровых сигнальных процессоров DSP. Этот SoC объединяет мощные логические ресурсы с высокоскоростной памятью HBM для быстрой обработки данных. Alveo V80 обладает пиковой пропускной способностью 820 ГБ/с, что достигается за счет 32 ГБ HBM2E DRAM.

У Alveo также имеется встроенный слот PCIe Gen4 x16 или PCIe Gen 5 x8 и один слот DDR4, который поддерживает до 32 ГБ памяти. Кроме того, у ускорителя имеется несколько сетевых интерфейсов с 4 оптическими портами QSFP56, обеспечивающими пропускную способность 100G каждый. Все это укладывается в двухслотовый форм-фактор с потреблением мощности до 190 Вт.

AMD стремится представить Alveo V80 на рынке для использования в рабочих местах малого и среднего масштаба, предлагая конкурентоспособные возможности по цене, доступной широкому кругу потребителей.