Помимо устройств Pixel, бета-версию Android 15 теперь можно установить на телефоны и планшеты IQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Sharp, Oppo, Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi и Honor.

Компания Google представила сегодня утром версию ОС Android 15 beta 2, которая доступна для установки на такие модели, как Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Цель разработки новой версии Android 15 заключается в улучшении производительности, уменьшении нагрузки на аккумулятор устройства и обеспечении плавной работы приложений.

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Помимо устройств Pixel, бета-версию Android 15 теперь можно установить на телефоны (включая некоторые складные) и планшеты от IQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Sharp, Oppo, Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi и Honor.

Пользователи устройств Pixel могут присоединиться к программе бета-тестирования новой версии Android, перейдя на официальный сайт Googlea. Участие в программе предполагает нестабильность программного обеспечения, возможные недоработки и уменьшение времени автономной работы аккумулятора.