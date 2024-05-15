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10test
Gmail на Android и iOS получит новые функции искусственного интеллекта
Среди новых ИИ-функций Gmail - возможность доступа к вопросам и ответам, улучшенные интеллектуальные ответы и функция подведения итогов.

Google решил усовершенствовать свой почтовый сервис Gmail на платформах Android и iOS, представив ряд новых функций на основе технологии Gemini. Эти новые функции включают в себя возможность получения доступа к вопросам и ответам, улучшенные интеллектуальные ответы, подведение итогов и многое другое. Пользователи работающие с большим объемом электронных писем и которые хотят оптимизировать свою работу по их обработке и ответам, искусственный интеллект поможет в этом.

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Google столкнулся с некоторыми трудностями при внедрении генеративного искусственного интеллекта в Gmail на мобильных устройствах, но хорошая новость заключается в том, что эти функции вскоре станут доступны. Функция "Обобщить это письмо" скоро будет доступна как на iOS, так и на Android, это отлично подойдет для работы с длинными цепочками писем. В июне эти функции станут доступны для большего числа пользователей.

В будущем появится еще одна функция Gmail Q&A. Иконка Gemini в правом верхнем углу почтового ящика позволит задавать вопросы и получать подсказки. Эта функция будет доступна для пользователей на мобильных устройствах в июле.

Кроме того, Gmail предлагает контекстные интеллектуальные ответы, которые анализируют контекст письма и предоставляют более персонализированные предложения. Эта функция также станет доступна в июле на мобильных устройствах.

Google продолжает совершенствовать сервисы Gemini и Gmail, делая их еще более удобными для пользователей. Благодаря внедрению этих новых функций общение через электронную почту станет более эффективным и удобным.

#google #android #ios #gemini #gmail
Источник: wccftech.com
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