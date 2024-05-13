Vivo утверждает, что Watch 3 ECG измеряет ЭКГ за 30 секунд и генерирует отчеты в приложении Vivo Health.

Сегодня у компании Vivo был знаменательный день: был анонсирован X100 Ultra, флагманский камерофон 2024 года, а также модели X100s и X100s Pro. Также были официально представлены часы Vivo Watch 3 ECG.

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Как следует из названия, это простое обновление оригинальных Watch 3, дебютировавших в ноябре прошлого года. Другими словами, Vivo Watch 3 ECG - это Watch 3 с добавленной поддержкой ЭКГ.

Vivo утверждает, что Watch 3 ECG измеряют ЭКГ за 30 секунд и генерируют отчеты в приложении Vivo Health, помогая выявить потенциальные риски для здоровья сердца.

Watch 3 ECG работает под управлением собственной Blue OS и, как и Watch 3, поддерживает eSIM. Часы оснащены 1,43-дюймовым круглым сенсорным AMOLED-экраном с разрешением 466x466 пикселей, 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 505 мАч.