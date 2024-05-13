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10test
Серия Huawei Mate 70 будет оснащена чипом Kirin с «суперядром»
Возможно, Huawei представит обновленную конфигурацию ядер в чипе Kirin специально для Mate 70.

Новая утечка информации о смартфонах Huawei серии Mate 70 свидетельствует о значительном росте производительности за счет якобы "суперъядра" чипа Kirin. Об этом сообщил инсайдер @SmartPikachu, который утверждает, что новый процессор Kirin может поднять Mate 70 на вершину производительности.

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Точная природа "суперядра" пока неизвестна. Возможно, Huawei внедрит обновленную конфигурацию ядер в чип Kirin специально для Mate 70, но подробности пока неизвестны.

Слухи о производительности Mate 70 не новы. Предыдущие утечки говорили о том, что результат бенчмарка Kirin может превысить 1,1 миллиона баллов и составить конкуренцию Snapdragon 8+ Gen 1. Несмотря на скудные подробности, эти утечки позволяют предположить, что следующий флагман Huawei будет иметь заметно улучшенную производительность.

По слухам, серия Mate 70 станет первым телефоном, на который будет предустановлена новая операционная система HarmonyOS NEXT от Huawei.

Эта ОС полностью откажется от поддержки приложений для Android, а на платформе данной ОС уже создано более 4 000 приложений, разработанных китайскими компаниями и предприятиями самостоятельно. Ожидается, что в ближайшем будущем это число еще увеличится.

Дополнительные утечки свидетельствуют о том, что Huawei уже наращивает производство Mate 70, планируя увеличить количество выпущенных устройств на 40-50% по сравнению с серией Mate 60. Однако все эти заявления, наряду с вышеупомянутыми функциями, являются утечками информации и слухами, и официальные подробности от Huawei все еще не поступали.

#huawei #kirin #snapdragon 8+ gen 1 #mate 60 #mate 70
Источник: gizmochina.com
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Huawei готовится к полному отказу от Android – серия Mate 70 получит новую ОС HarmonyOS Next
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