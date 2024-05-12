ROG Ally X оснащен SSD-накопителем емкостью 1 ТБ, что вдвое больше, чем у предыдущей модели ROG Ally 2023

Корпорация ASUS официально подтвердила запуск своей будущей портативной игровой консоли ROG Ally X 2 июня. Хотя компания пока молчит о других деталях, надежный источник информации, ранее известный как @mysterylupin, раскрыл некоторые ключевые характеристики и цену устройства.

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По его словам, ROG Ally X сохраняет основные функции своего предшественника, ROG Ally 2023, включая 7-дюймовый дисплей Full HD (1920 х 1080) с частотой обновления 120 Гц для плавного отображения изображения. Внутри устройства по-прежнему будет работать процессор AMD Ryzen Z1 Extreme. Однако наиболее заметным обновлением, по всей видимости, является увеличение объема встроенной памяти. ROG Ally X будет оснащен твердотельным накопителем (SSD) вместимостью 1 ТБ, что вдвое превышает память базовой модели ROG Ally 2023.

Информация о новой консоли также показывает изменение цветовой гаммы. Если оригинальный Ally был белым, то ожидается, что вариант X будет выпускаться в черном цвете. Этот новый оттенок может прийтись по вкусу пользователям, предпочитающим более изящный дизайн.

ROG Ally X будет стоить 799 долларов, что является на 100 долларов дороже, чем версия оригинального ROG Ally. Повышение цены, вероятно связано с обновленным хранилищем и возможно увеличенной батареей (подробности о которой пока не разглашаются).

Ранее старший вице-президент ASUS Шон Йен намекнул на существенное увеличение времени автономной работы у Ally X, но без конкретики. Если обновленная батарея действительно приведет к значительному увеличению времени работы устройства, это может оправдать повышенную цену для потребителей.

С учетом того, что официальный запуск уже близок, можно ожидать, что более подробная информация о консоли станет доступна перед ее выпуском.