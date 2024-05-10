Внутри iQOO Neo 9s Pro установлен чипсет Dimensity 9300+, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ внутреннего хранилища UFS 4.0

iQOO готовит к выпуску несколько новых продуктов в текущем месяце, включая телефон Neo 9s Pro и планшет iQOO Pad 2 Pro. Портал Leakster Digital Chat Station раскрыл детальные характеристики обоих устройств, детально описав их особенности. Neo 9s pro будет оснащен 6,78-дюймовым экраном и поддерживать частоту обновления 144 Гц при разрешении 1,5K. Также упоминается технология LTPo, регулирующая частоту обновления для снижения энергопотребления. Внутри устройства будет установлен чипсет Dimensity 9300+ с 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Камера на задней панели будет двойной с разрешением 50 МП, а спереди будет одиночный сенсор разрешением 16 МП. Предполагается, что телефон будет иметь аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Среди других интересных деталей утечки — встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотор по оси X, инфракрасный датчик и NFC.

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Модель iQOO Pad 2 Pro получит 13-дюймовый ЖК-экран с разрешением 3,1K и будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. Аналогично Neo 9s Pro, он будет работать на чипсете Dimensity 9300+ и иметь 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Камеры планшета будут включать 13-мегапиксельный модуль на задней панели и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Батарея емкостью 11500 мАч обеспечит длительное время работы, поддерживая быструю зарядку мощностью 66 Вт. Также утверждается, что планшет будет иметь аудиосистему с 8 динамиками для качественного звука, а также функцию совместного использования с несколькими устройствами. Однако, по слухам, в iQOO Pad 2 Pro не будет сканера отпечатков пальцев для биометрии.