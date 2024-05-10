Новый интерфейс Chrome Lens теперь включает в себя анимацию, аналогичную той, которая есть на Android, когда активируется функция «Круг для поиска».

Компания Google, по всей видимости, с нетерпением ожидает появления функции Circle to Search на своих смартфонах Pixel, так как недавно группа разработчиков выпустила версию этой функции для iPhone в виде ярлыка. Сейчас же, кажется, Chrome для настольных компьютеров также получит эту возможность.

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Инсайдер Leopeva64 опубликовал несколько коротких видеороликов с потенциальным обновлением Google Lens для браузера, которое позволит пользователю управлять инструментом вручную.

При нажатии на значок объектива в панели инструментов, курсор превращается в крестовидную сетку с иконкой камеры в углу. Затем можно нажать и перетащить его к элементу на экране. После завершения процесса откроется окно, показывающее результаты соответствующего поиска контента.

Демонстрационные видеоролики предоставленные Leopeva64 не показывают результатов поиска после открытия окна, так как функция находится на стадии разработки.

Новый пользовательский интерфейс Lens в Chrome теперь имеет анимацию, напоминающую ту, что видна при активации функции Circle to Search на Android.

В видеоматериале показано, что Chrome использует дизайн, аналогичный Circle to Search на Pixel. Выделение объекта приводит к размытию окружающей области и позволяет четко видеть только то, что находится в рамке. В отличие от Circle to Search, нельзя нарисовать круг с помощью мыши, а необходимо использовать жесткую прямоугольную рамку.