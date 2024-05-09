В отличие от многих изогнутых дисплеев, в которых используются панели VA, в PA34VCNV приоритет отдается углам обзора и точности цветопередачи благодаря технологии IPS

Компания ASUS выпустила 34,1-дюймовый профессиональный изогнутый монитор ProArt PA34VCNV, предназначенный для творческих задач. Эта международная версия оснащена изогнутой IPS-панелью с разрешением 3440 x 1440 и кривизной 3800R. В отличие от многих изогнутых мониторов, использующих VA-панели, в PA34VCNV приоритет отдан углу обзора и точности цветопередачи благодаря технологии IPS.

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Дисплей охватывает 100 % цветового охвата sRGB и Rec. 709, достигает яркости 300 нит и поддерживает коэффициент контрастности 1000:1. Для улучшения качества изображения поддерживается HDR10, а сертификация Calman гарантирует исключительную точность цветопередачи, при которой заводская цветокоррекция не превышает значения Delta E, равного 2.

Возможности подключения также хорошо продуманы: порт USB-C мощностью 96 Вт с возможностью обратной зарядки идеально подходит для питания ноутбуков и других устройств. Также имеется сетевой порт RJ45 для проводного подключения к Интернету и поддержка последовательного интерфейса DisplayPort для простого подключения нескольких мониторов. Другие порты могут включать HDMI и USB-A в зависимости от распространенных конфигураций мониторов.

Для удобства пользователя PA34VCNV оснащен организованным лотком для кабелей, который позволяет поддерживать порядок на рабочем столе. Эргономичная подставка регулируется по высоте для удобства.