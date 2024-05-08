Наушники FreeClip дебютировали как первые наушники открытого типа, в которых нет различия между левым и правым ухом

Недавно на глобальном мероприятии компания Huawei анонсировала новые продукты, включая планшет MatePad 11,5, MateBook 14, Watch Fit 3, MateBook X Pro и наушники Freebuds 6i. Также был анонсирован новый вариант бежевого цвета наушников FreeClip.

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С конца января эти наушники доступны на мировом рынке в черном и фиолетовом цветах. Новый бежевый вариант в настоящее время доступен на нескольких рынках.

Открытого типа наушники FreeClip дебютировали как первая в отрасли открытая гарнитура, которая не делает различий между левым и правым ухом, отдавая предпочтение комфорту при весе 5,6 г на ухо. Гарнитура имеет функциональный корпус из материала, что снижает вибрацию и обеспечивает удобство.

Благодаря возможности подключения двух устройств и поддержке SBC, AAC и L2HC они совместимы с устройствами Android и iOS. Степень защиты от воды и пыли соответствует стандарту IP54. Наушники могут автономно работать 36 часов, а быстрая 10 минутная зарядка обеспечивает 3 часа прослушивания.