Максимальная яркость дисплея Lenovo Tab K11 Plus составит 400 нит, охват цветовой гаммы NTSC - 72 %, а частота обновления - 90 Гц

Планшет недавно получил ряд сертификатов, включая TDRA, UL Demko и TUV Rheinland. По слухам, устройство является обновленной версией недавно выпущенного в Китае Lenovo Zhaoyang K11.

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С точки зрения дизайна, толщина Lenovo Tab K11 Plus составит 7,15 мм, а вес - около 520 г. Планшет будет иметь полностью алюминиевый дизайн с плоской задней панелью, но на задней панели также будет присутствовать жесткая полоса из поликарбоната для обеспечения удобного захвата корпуса.

Спереди может располагаться 11,5-дюймовый 2K-дисплей с соотношением экрана к корпусу 86,5 %. Точное разрешение может составлять около 2000 x 1200 пикселей. Кроме того, максимальная яркость дисплея составит 400 нит, охват цветовой гаммы NTSC - 72 %, а частота обновления - 90 Гц. Экран сертифицирован на низкий уровень синего света и немерцающую яркость для обеспечения здоровья зрения и минимизации нагрузки на глаза при длительном использовании. Под капотом планшета находится процессор Qualcomm Snapdragon 680.

Планшет может быть оснащен до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с помощью TF-карты. С такой конфигурацией повседневные задачи и многозадачность не вызовут проблем. Кроме того, планшет оснащен емким аккумулятором на 8 600 мАч, который обеспечивает 14 часов работы в Интернете, 12 часов воспроизведения видео и до 900 часов работы в режиме ожидания. Ожидается, что батарея будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью около 20 Вт.

Что касается оптики, то планшет, скорее всего, будет оснащен одной 8-мегапиксельной камерой с возможностью записи видео в формате 1080p на передней панели и 13-мегапиксельной камерой с автофокусом, способной записывать видео в формате до 4K, на задней панели. Что касается звука, то планшет предложит четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и два встроенных микрофона.

Ожидается, что Lenovo также предложит в этом планшете поддержку стилуса и Bluetooth-клавиатуры. Планшет будет доступен в вариантах Wi-Fi и WiFi + LTE, оба из которых, как ожидается, будут предлагать двухдиапазонную связь Wi-Fi 6.