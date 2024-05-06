Новый iPhone 17 Slim заменит модель Plus и будет иметь экран больше, чем у базовой модели.

За последнее время компания Apple сохраняет свою проверенную и надежную философию дизайна iPhone. Модели iPhone 15 Pro продолжают использовать материалы премиум-класса, включая титан, однако внешний вид остается прежним. Вероятно, эта тенденция сохранится и в будущих поколениях, но утечки информации намекают на то, что линейка iPhone 17, получит обновленную версию под названием Slim.

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Источником этой информации выступил известный аналитик Джесс Пу, который заявил, что в семействе iPhone появится новый участник. Сообщается, что Apple в настоящее время работает над моделью iPhone 17 Slim, которая заменит модель Plus, занимая более продвинутое место в линейке по сравнению с базовой версией iPhone 17. Пу утверждает, что все модели iPhone 17, включая iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будут изготовлены из титана.

Новая модель iPhone 17 Slim заменит Plus и будет обладать более большим дисплеем по сравнению с базовой моделью. Однако, этот больший экран поместится в более тонкий и изящный корпус. Пу также добавил, что iPhone 17 и iPhone 17 Slim могут иметь 8 ГБ оперативной памяти и чипсет A18 или A19.

Тем временем, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут предлагать 12 ГБ оперативной памяти и процессор A19 Pro. Предполагается, что все четыре модели будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой и дисплеем с антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам.