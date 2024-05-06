Если Apple выпустит складной смартфон, она станет последним из крупных производителей мобильных телефонов, выпустившим такое устройство

Аналитик компании Haitong International Securities, Джефф Пу, опубликовал отчёт для клиентов. В отчёте утверждается, что Apple начнёт массовое производство складного устройства с диагональю экрана 20,3 дюйма в конце следующего года, а складной iPhone появится в 2026 году. Пу утверждает, что Apple рассматривает два различных размера внутреннего экрана для складного iPhone: 7,9 дюйма и 8,3 дюйма.

реклама

Росс Янг руководитель Display Supply Chain Consultants (DSCC) и источник точной информации, также предположил, что Apple анонсирует складное устройство с диагональю 20 дюймов в 2026 или 2027 году.

Марк Гурман из Bloomberg, главный корреспондент информационного агентства по вопросам Apple сообщил о том, что технологический гигант разрабатывает складной гибрид MacBook/iPad с двумя экранами. Недавно Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало заявку на патент, поданную Apple в октябре прошлого года, которая подробно описывает шарнир, что будет применятся в складном устройстве Apple.

Когда Apple выпустит складной смартфон, она станет последней компанией из крупных производителей телефонов, которая представит такое устройство.