Vivo Pad 3, Watch 4 и iQOO Pad 2, Pad 2 Pro прошли сертификацию 3C.

Компания Vivo только что выпустила планшет Pad 3 Pro и похоже планирует выпустить еще несколько планшетов в ближайшем будущем.

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Три новых планшета от Vivo (в том числе один под суббрендом iQOO) были замечены в базе данных сертификации 3C в Китае. Модельные номера этих планшетов - iPA2475, PA2455 и iPA2453.

Следуя традиции использования приставки "i" для обозначения устройств iQOO, можно предположить, что iPA2475 в сочетании с 66-ваттным устройством зарядки - это iQOO Pad 2 Pro. Ходят слухи, что это будет ребрендинг Vivo Pad 3 Pro.

Между тем, iPA2453 с устройством зарядки мощностью 44 Вт может быть стандартным iQOO Pad 2. PA2455 с зарядкой 44 Вт, похоже является моделью Vivo Pad 3.

По слухам, Vivo Pad 3 станет первым планшетом, оснащенным новым чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. iQOO Pad 2, как и iQOO Pad 2 Pro, по слухам, является обновленной версией Vivo Pad 3.

Помимо планшета, в списке 3C также фигурируют смарт-часы Vivo (номер модели iW2356), которые поддерживают зарядку 5 Вт и являются будущими Vivo Watch 4.