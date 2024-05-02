Обновление новых умных часов может включать в себя Wear OS 4, которая должна улучшить производительность и удобство использования.

Компания Mobvoi, производитель популярных умных часов TicWatch на платформе Wear OS, готовится к выпуску новой модели. Тизер, опубликованный компанией, намекает на то, что готовится к выпуску новая линейка TicWatch.

реклама

Тизер демонстрирует новое устройство в виде темной фигуры, схожей с прошлогодним TicWatch Pro 5. Возможно ли это TicWatch Pro 6 или обновление TicWatch Pro 5 до Wear OS 4 - пока неизвестно. Информации о новых функциях часов пока мало, однако по предположениям портала 9to5Google, обновление может включать в себя Wear OS 4, что должно обеспечить улучшенную производительность и удобство использования.

Хотя TicWatch Pro 5 уже оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, кардинальные изменения в аппаратной составляющей кажутся маловероятными. Тем не менее, учитывая сходство новых часов с TicWatch Pro 5, стоит отметить, что прошлогодняя модель имеет преимущества, такие как быстрый чипсет Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, АМОЛЕД-дисплей и впечатляющее время автономной работы.

TicWatch Pro 5 также имеет встроенный GPS, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, компас, микрофон, динамик и NFC для бесконтактных платежей. Если новая модель будет обладать еще лучшими техническими характеристиками, чем TicWatch Pro 5, любители смарт-часов будут очень довольны.

Mobvoi пока не раскрывает все тайны, но обещает поделиться большей информацией о предстоящем TicWatch в ближайшее время.