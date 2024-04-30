Эти изменения позволяют приложениям (и смарт-часам) динамически менять назначение аудиовыхода, даже если звук воспроизводится через другое приложение

Пользователи умных часов Wear OS, работающих на платформе Android, часто используют свои устройства для управления звуком своего телефона, например, для управления воспроизведением и приостановкой. До последних обновлений, чтобы изменить аудиовыход на другое устройство, например, переключить звук с динамика телефона на наушники, нужно было делать это вручную на самом телефоне. Однако с появлением нового обновления Android 15 эта ситуация может измениться.

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При синхронизации телефона Android с умными часами Wear OS пользователи обычно устанавливают соответствующее приложение. Такие приложения синхронизируют телефон с умными часами и запрашивают доступ к различным функциям, таким как уведомления, звонки и текстовые сообщения.

Недавние изменения кода, выявленные Android Authority, указывают на то, что новые функции, связанные с изменением места вывода звука на устройстве, могут быть доступны в соответствующих приложениях, ориентированных на Android 15. Эти изменения позволят приложениям (и умным часам) изменять место вывода аудиосигнала динамически, даже если звук проигрывается через другое приложение.

Это нововведение обещает повысить комфорт использования. Например, если пользователь смотрит видео на своем телефоне, используя динамик, и внезапно решил переключиться на наушники, то он сможет сделать это без остановки видео, управляя звуком прямо с умных часов.

Пока неизвестно, какие устройства Wear OS получат эту функцию, но предполагается, что для активации понадобятся обновления как для умных часов, так и для соответствующего приложения.