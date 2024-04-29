Добавление этой функции означает, что Apple Pencil будет слегка вибрировать в определенных ситуациях.

Помимо слухов о трех различных жестах сжатия для Apple Pencil, появилась информация о еще одном инновационном улучшении, которое компания Apple готовит для своего стилуса. Известный аналитик Марк Гурман сообщил о новой функции, которую все смогут увидеть в Apple Pencil 3.

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Гурман утверждает, что одной из ключевых особенностей следующей модели Apple Pencil станет тактильная обратная связь. Предполагается, что новый стилус будет представлен на следующих iPad в рамках неожиданного мероприятия Apple "Let Loose", запланированного на 7 мая.

Добавление данной функции означает, что Apple Pencil сможет незначительно вибрировать в определенных ситуациях, например, для уведомления пользователя. Еще возможно появление ощущения легкого толчка, например, при рисовании возле кнопки.

Идея добавления такой возможности для Apple Pencil не нова, поскольку упоминалась в предыдущих патентах.

Эта новая информация появилась вовремя, когда ожидания относительно нового Apple Pencil уже высоки. Также слышно о конкретных настройках, которые можно будет изменить (для рисования или заметок), а также о жестах сжатия. Кроме того, ходят слухи о функции Find My.